Разочарование и депрессия: ЕС обманул надежды лидеров стран Западных Балкан

На Преспанском форуме — диалоге, темой которого стала европейская интеграция Западных Балкан, который прошел в македонском Охриде, собрались лидеры стран региона, а также официальные лица Европейского союза и США.

Разочарование и депрессия

Форум был официально открыт 1 июля премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым. Он заявил, что страны Западных Балкан сейчас «более европейские, чем когда-либо прежде». Заев сказал, что гордится членством в НАТО и считает Западные Балканы регионом стабильности.

«Мы движемся в позитивном направлении в наших отношениях с Болгарией, но сейчас время для поворотного момента, потому что у наших коллег из Софии не было достаточно сил, чтобы поддержать наши переговоры с ЕС. Мы ожидаем, что ЕС будет действовать, потому что сейчас Албания и Северная Македония разочарованы тем, что у Брюсселя нет никакой идеи о начале переговоров о вступлении», — сказал Заев.

Общие настроения политиков в целом можно назвать скептическими. Так, премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что страны Западных Балкан «находятся в депрессии» и «глубоко разочарованы» тем, как проходит процесс присоединения к Европейскому союзу. Несмотря на то, что государства-кандидаты продолжают работать над выполнением требований ЕС, по словам главы сербского правительства, европейская интеграция все больше усложняется.

По мнению премьер-министра, Сербия занимает особое положение на таких форумах, потому что это государство привержено идее только европейской, но не атлантической интеграции.

wikipedia.org / U.S. Department of State / Public Domain

Глава правительства Албании Эди Рама заявил, что страны Западных Балкан «находятся в депрессии» из-за поведения ЕС. Он добавил, что больше не чувствует себя как раньше, и не ждет начала переговоров.

«Можно один раз организовать отличную свадьбу, но невеста не появится на ней. Вы можете сделать это и в другой раз, у вас могут быть замечательные гости, и невеста снова не появится», — сказал Рама.

Однако Албании необходимо продолжать движение в сторону ЕС, потому что она сама выбрала этот путь. Представитель Тираны добавил, что границы Албании будут открыты для всех граждан стран региона, и что конфликты между Белградом и Приштиной не должны повлиять на его развитие.

wikipedia.org / Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo / Public Domain

Премьер-министр самопровозглашенного Косово Альбин Курти подчеркнул, что все цели в регионе могут быть достигнуты только при «полном сотрудничестве Брюсселя и Вашингтона» — чтобы не оставлять возможности для вмешательства Москвы и Пекина. Выступая на одной из панельных дискуссий, Курти сказал, что регион должен стать войти в НАТО, а для этого необходимо использовать опыт нынешнего президента США Джо Байдена.

«Мы не должны расстраиваться из-за неприсоединения региона к ЕС, но мы должны стать лучше. Кроме того, мы не можем избежать ответственности из-за действий, которые создают между нами разлад», — сказал Курти и подтвердил свое несогласие с идеей «маленького Шенгена».

Представитель Боснии и Герцеговины Зоран Тегельтия ответил, что «мини-Шенген» — хорошее решение для всего региона, и повторил, что вступление в ЕС — один из немногих вопросов, по которым общественность Боснии и Герцеговины достигла консенсуса.

Долгосрочное видение Вашингтона

Представитель Госдепартамента США Мэттью Палмер также высказал разочарование тем, что вопрос вступления в ЕС Северной Македонии и Албании не был решен — несмотря на твердую приверженность и разумное решение португальского председательства и сильных европейских партнеров.

Палмер подчеркнул: это влияет и на инвестиции США и ЕС в Западные Балканы и способствует росту скептических настроений в самом регионе.

«Наши геополитические конкуренты агрессивно пытаются подорвать доверие к Соединенным Штатам и ЕС, а сам регион сомневается в единстве наших коллективных обязательств», — сказал представитель Госдепа.

archive.defense.gov / U.S. Department of Defense

Говоря о роли Соединенных Штатов на Западных Балканах, Палмер отметил, что долгосрочное видение Вашингтона заключается в том, чтобы оставаться сосредоточенным на регионе, который находится «в мире с самим собой и своими соседями», который является стабильным, процветающим и интегрированным в евроатлантический регион.

«Что вселяет надежду — так это то, что это не просто видение США в отношении Западных Балкан, оно почти не отличается от того, чего хотят наши европейские союзники и партнеры. Однако еще важнее то, что такое же видение выражают страны Западных Балкан. Это общая точка зрения — наша коллективная сила и она должна служить руководством, когда мы удваиваем наши усилия, чтобы приблизить Западные Балканы к ЕС», — подчеркнул Палмер.

По мнению представителя США, лидеры в регионе должны быть твердо уверенными в своем европейском будущем, поскольку в Вашингтоне считают, что усилия по созданию общего регионального рынка являются нормальными шагами на пути к членству в ЕС и что региональное сотрудничество и экономическая интеграция имеют жизненно важное значение.

«Это включает в себя продвижение процесса присоединения Северной Македонии и Албании, и либерализацию визового режима для Косово», — отметил Палмер.

Умолять никто не станет

Особый интерес вызвало заявление президента Сербии Александра Вучича, который подчеркнул, что вступление в ЕС зависит не только от стран региона.

«У ЕС нет желания расширяться. Мы делаем все, мы добились прогресса в вопросе верховенства закона, мы конструктивно вели переговоры с Приштиной, но ничего не получили в итоге. В ЕС уже пресытились вопросом расширения», — сказал Вучич.

Лидер Сербии также подчеркнул — его страна готова к открытию двух глав по вступлению в ЕС, ей удалось быстро выполнить то, что от нее требовалось, но не получила вознаграждения за это. Однако Белград продолжит работать над реализацией стоящих перед ним задач.

instagram.com / @avucic avucic

По теме борьбы с коррупцией президент заметил, что в этом вопросе сделано «много, но недостаточно».

«Часть вины, несомненно, на нашей стороне, но это зависит не только от нас, и все это знают», — сказал он.

Вучич отметил, что Северная Македония выполнила то, что от нее ожидали — сменила свое название, переименовала автомагистрали, аэропорты и памятники.

«Почему не открыли для них какую-либо главу?», — спросил Вучич и подчеркнул, что рассказы о том, как Болгария или Хорватия не платят взносов — это «сказки для маленьких детей».

Более того, ранее на Трансатлантическом форуме GLOBSEC в Братиславе на вопрос представителя БиГ о том, почему лидеры стран региона должны доверять Брюсселю, если он ставит все новые условия, спецпредставитель ЕС Мирослав Лайчак ответил: «Не доверяете нам — вступайте, куда хотите, никто вас умолять не станет».

Мнение экспертов

Специально для международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах итоги форума прокомментировала бывший вице-премьер Сербии по вопросам евроинтеграции Сузана Грубьешич. По мнению политика, это очень хороший формат диалога, который организовал МИД Северной Македонии.

Федеральное агентство новостей /

«Перспектива для вступления есть, об этом нам говорят уже 20 лет, когда и начались переговоры о вхождении стран региона в ЕС. Однако я на данный момент не вижу, что хотя бы одна страна Западных Балкан может соответствовать всем условиям, которые выдвинул ЕС. В идеальном сценарии до конца года могли бы видеть некоторые позитивные шаги. Это начало переговоров о вступлении в Евросоюз Северной Македонии и Албании. Сербия и Черногория могли бы продвинуться вперед, Сербия бы открыла новые главы, а Черногория начала закрывать их. Босния и Герцеговина получила бы статус кандидата, а Косово — визовую либерализацию. Это было бы в идеале. Однако я не вижу настроения в самом ЕС, чтобы процесс евроинтеграции ускорился, и это все заметили, как среди членов ЕС, так и на Западных Балканах. Евросоюз не готов принять новые страны, он будет готов, когда начнется процесс внутренних реформ, об этом ведутся большие дебаты, в том числе в рамках конференции о будущем Европы. Они должны сначала решить некоторые проблемы у себя, а потом только принимать других», — подчеркнула Грубьешич.

Однако, по словам бывшего вице-премьера, никакие проблемы внутри ЕС не могут быть оправданием тому, что Северную Македонию не допускают к переговорам.

В отношении же вступления в союз Сербии Грубьешич считает, что в стране уже сделано немало, — но многое еще предстоит поменять, в первую очередь в области верховенства закона. Кроме того, нужно закончить реформу правосудия, и этот процесс уже начался — правосудие должно стать деполитизированным и независимым. Также надо наладить борьбу с коррупцией и организованной преступностью.

«С другой стороны, наша страна должна решить огромную проблему с Косово и Метохией, а перед другими странами такой проблемы не стоит», — завершила политик.

Сречко Джукич, бывший дипломат и экс-посол Сербии в Белоруссии, считает форум в Преспе в этом году не особо плодотворным.

Федеральное агентство новостей /

«Разногласия между лидерами стран региона еще больше вышли на поверхность. Я думаю в первую очередь о Курти, который тяжело приспосабливается, если он вообще хочет разрешить «косовский узел». С этой точки зрения результаты форума не внушают особого оптимизма. Но это не должно вызывать беспокойства, так как это только одна встреча из ряда подобных. Почти каждый месяц лидеры региона встречаются на мероприятиях. И хорошо, что эти разногласия стали более явными, чтобы не только мы, но и наши партнеры в Брюсселе не жили в заблуждении, что все идеально. Ведь это далеко не так», — подчеркнул дипломат.

По мнению Джукича, страны региона уже десятилетиями ждут приема в ЕС, у всех них первый внешнеполитический приоритет — евроинтеграция. Однако этот процесс имеет ограничения как со стороны самого ЕС, так и внутри балканских стран, внутренняя политика которых недостаточно соответствует вступлению в Евросоюз.

«Я как дипломат был долгое время свидетелем того, насколько некоторые страны бывшего соцлагеря были посвящены цели вступления в ЕС. Каждая из них, как тогда говорили в Софии, «бежала свою дистанцию до Брюсселя», и только та, которая «пробежала» дистанцию, могла надеяться на то, что будет принята в Евросоюз. Думаю, что многие этого не понимают, они ожидают, что кто-то их внесет их туда автоматически, не считая, что это членство нужно заслужить», — отметил бывший сотрудник МИД Сербии.

pixabay.com /

Мир с 2008 года находится в постоянном кризисе и в больших переменах на глобальном уровне. Это подразумевает и важные изменения на региональном уровне.

«По-моему, на Балканах не понимают, насколько глубокие изменения происходят сейчас в мире. Это не понимают ни в Сербии, ни в других странах региона. Они не могут осознать, что у Запада есть свои проблемы — он решает также и глобальные мировые вопросы. Включая проблемы и бывшей Югославии, Балкан в общем, со странами бывшего соцлагеря, сложные отношения с Россией и Китаем. И все эти процессы сейчас изменяются. Я думаю, что каждая страна должна начать решать свои внутренние вопросы, она должна максимально изменить себя на пути к евроинтеграции», — заметил Джукич.

Дипломат привел в пример Болгарию и Румынию — они приняты в ЕС не потому, что выполнили все условия, а только из-за своего геостратегического положения. Однако Евросоюзу это обошлось дорого и с экономической, и с политической точки зрения. Сейчас в Европе пытаются избежать подобной ошибки, но тем не менее не закрывают странам Западных Балкан окончательный путь к присоединению.