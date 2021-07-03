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Пьяный водитель фуры протаранил полицейскую машину в Салехарде

  /   Обновлено: 03 июля 2021 20:17
Происшествия
Пьяный водитель фуры протаранил полицейскую машину в Салехарде
com-trans.net

Салехард, 3 июля. Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, который врезался в машину полицейских.

Авария произошла в Салехарде. Водитель грузовика отказался реагировать на требование сотрудников ДПС об остановке и протаранил полицейскую машину, которая попыталась перекрыть ему дорогу.

В результате происшествия пострадал сотрудник правоохранительных органов. Он получил растяжение связок коленного сустава. Стражи порядка задержали нарушителя, который оказался пьян.

Иномарка протаранила машину инспекторов ДПС в Краснодарском крае.

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