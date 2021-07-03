На территорию Таджикистана зашли более 300 афганских пограничников

Душанбе, 3 июля. Пограничники Таджикистана впустили на территорию республики более 300 афганских военнослужащих, которые отступили после боев с террористами.

Отмечается, что афганские пограничники боролись с боевиками движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). Как указали в пресс-центре погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана, афганские солдаты перешли на территорию страны через охраняемый участок между 5-й погранзаставой «Истиклол» и 6-й погранзаставой «Саригор».

Причиной перехода послужила обострившаяся обстановка в нескольких селах провинции Бадахшан, которая граничит с Таджикистаном.

Ранее сообщалось, что военнослужащие и мирные жители Афганистана начали массово уходить на территорию Узбекистана на фоне масштабного наступления боевиков «Талибана».

1 Организация запрещена на территории РФ.