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На территорию Таджикистана зашли более 300 афганских пограничников

  /   Обновлено: 03 июля 2021 20:21
Армия
На территорию Таджикистана зашли более 300 афганских пограничников
Global Look Press  /  Mohammad Jan Aria / XinHua

Душанбе, 3 июля. Пограничники Таджикистана впустили на территорию республики более 300 афганских военнослужащих, которые отступили после боев с террористами.

Отмечается, что афганские пограничники боролись с боевиками движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). Как указали в пресс-центре погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана, афганские солдаты перешли на территорию страны через охраняемый участок между 5-й погранзаставой «Истиклол» и 6-й погранзаставой «Саригор».

Причиной перехода послужила обострившаяся обстановка в нескольких селах провинции Бадахшан, которая граничит с Таджикистаном.

Ранее сообщалось, что военнослужащие и мирные жители Афганистана начали массово уходить на территорию Узбекистана на фоне масштабного наступления боевиков «Талибана».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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