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В «Гражданской платформе» объяснили, почему в списке кандидатов нет медийных персон
Политика
В «Гражданской платформе» объяснили, почему в списке кандидатов нет медийных персон
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 3 июля. Партия «Гражданская платформа» на съезде утвердила окончательный список кандидатов на выборы в Государственную думу.

В общефедеральную часть списка партии вошли председатель федерального политкомитета «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов, его заместитель Сергей Милицкий и секретарь федерального политкомитета Валерий Вакарюк.

Шайхутдинов уточнил, что в списке кандидатов нет медийных персон.

«Мы все-таки ориентируемся на профессиональную работу, на свою специализацию», — сказал политик.

Ранее сообщалось, что «Коммунисты России» подали документы о заверении списка кандидатов в Центризбирком. В общефедеральную часть перечня вошли 15 человек

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выборы госдума гражданская платформа
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