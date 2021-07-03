В «Гражданской платформе» объяснили, почему в списке кандидатов нет медийных персон

Москва, 3 июля. Партия «Гражданская платформа» на съезде утвердила окончательный список кандидатов на выборы в Государственную думу.

В общефедеральную часть списка партии вошли председатель федерального политкомитета «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов, его заместитель Сергей Милицкий и секретарь федерального политкомитета Валерий Вакарюк.

Шайхутдинов уточнил, что в списке кандидатов нет медийных персон.

«Мы все-таки ориентируемся на профессиональную работу, на свою специализацию», — сказал политик.

Ранее сообщалось, что «Коммунисты России» подали документы о заверении списка кандидатов в Центризбирком. В общефедеральную часть перечня вошли 15 человек