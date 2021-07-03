Экономист оценил влияние новой волны коронавируса на безработицу в России

Москва, 3 июля. Повышение заболеваемости COVID-19 и вводимые ограничения могут замедлить динамику снижения безработицы в России. По данным Росстата, на конец мая безработица составляет 4,9%.

Сотрудник научной лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Прохоров отметил, что текущая ситуация на рынке труда близка к началу пандемии. Численность безработных снизилась до привычных 3,7 млн человек, что на 200 тысяч выше по сравнению с мартом 2020 года.

«Вводимые ограничения и меры, предпринимаемые для сдерживания пандемии, способны повлиять на показатели безработицы в летний период», — рассказал РИА Новости экономист.

По его мнению, в ближайшее время следует придерживаться сдержанного прогноза динамики безработицы. Как пишет «ФедералПресс», учитывая показатели безработицы за предыдущие периоды, можно ожидать продолжения тенденции медленного сокращения ее уровня. При этом такой прогноз, скорее всего, будет отягощен последующим распространением коронавируса, считает Прохоров.

Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов ранее сообщил о значительном сокращении числа безработных в столице. По его словам, уровень безработицы в городе упал до 0,59%.