Москва, 3 июля. Уровень беспринципности украинских политиков можно увидеть на примере их взаимодействия с западными странами. Они способны лишь угодливо улыбаться им в ответ.

Ведущая британского телешоу сравнила карту на форме украинских футболистов с грязным пятном. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, украинские политики угодливо улыбаются в ответ издевкам западных журналистов.

В этом случае не стоит ожидать от украинской стороны дерзости или протеста.

«Слабо», — пояснил Пушков в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что УЕФА будет проверять форму сборной Украины перед каждым матчем. Спортивная организация потребовала удалить ранее предложенные на футболках лозунги.