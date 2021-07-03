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Сенатор Пушков осудил Украину за угодливые улыбки Западу
Политика
Сенатор Пушков осудил Украину за угодливые улыбки Западу
duma.gov.ru  /  Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ

Москва, 3 июля. Уровень беспринципности украинских политиков можно увидеть на примере их взаимодействия с западными странами. Они способны лишь угодливо улыбаться им в ответ.

Ведущая британского телешоу сравнила карту на форме украинских футболистов с грязным пятном. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, украинские политики угодливо улыбаются в ответ издевкам западных журналистов.

В этом случае не стоит ожидать от украинской стороны дерзости или протеста.

«Слабо», — пояснил Пушков в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что УЕФА будет проверять форму сборной Украины перед каждым матчем. Спортивная организация потребовала удалить ранее предложенные на футболках лозунги.

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