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Ярослав Качиньский вновь возглавил польскую партию «Закон и справедливость»

  /   Обновлено: 03 июля 2021 20:07
Политика
Ярослав Качиньский вновь возглавил польскую партию «Закон и справедливость»
wikipedia.org  /  Piotr Drabik

Варшава, 3 июля. Польский политик Ярослав Качиньский переизбран на пост руководителя правящей партии «Закон и справедливость». Об этом сообщили после проведения партийного съезда.

Сам Качиньский заявил, что сейчас перед политическим объединением стоит большое количество вызовов.

«Я в последний раз встаю во главе «Закона и справедливости»», — сказал руководитель партии.

Он признал, что рейтинги политической силы начинают падать, поэтому в партии много проблем. В сложившейся ситуации необходимо избавляться от людей, которые наносят ущерб «Закону и справедливости», а также продолжать программу по социальной поддержке населения и экономическому развитию государства, добавил Качиньский.

Ярослав Качиньский ранее заявил о «крупной кибератаке против правительства страны». Политолог Игорь Друзь считает, что Варшава пытается выслужиться перед Вашингтоном.

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Все новости / Политика / Ярослав Качиньский вновь возглавил польскую партию «Закон и справедливость»
польша качиньский закон и справедливость
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