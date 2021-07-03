Ярослав Качиньский вновь возглавил польскую партию «Закон и справедливость»

Варшава, 3 июля. Польский политик Ярослав Качиньский переизбран на пост руководителя правящей партии «Закон и справедливость». Об этом сообщили после проведения партийного съезда.

Сам Качиньский заявил, что сейчас перед политическим объединением стоит большое количество вызовов.

«Я в последний раз встаю во главе «Закона и справедливости»», — сказал руководитель партии.

Он признал, что рейтинги политической силы начинают падать, поэтому в партии много проблем. В сложившейся ситуации необходимо избавляться от людей, которые наносят ущерб «Закону и справедливости», а также продолжать программу по социальной поддержке населения и экономическому развитию государства, добавил Качиньский.

Ярослав Качиньский ранее заявил о «крупной кибератаке против правительства страны». Политолог Игорь Друзь считает, что Варшава пытается выслужиться перед Вашингтоном.