Компартия Китая объявила о создании новой модели человеческой цивилизации

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о праздновании 100-летнего юбилея образования Компартии Китая, отработке совместных действий Японии и США в рамках подготовки к возможному конфликту между КНР и Тайванем, участии Южной Кореи в крупнейших американо-австралийских военно-морских учениях, ухудшении отношений между Камбоджей и Соединенными Штатами из-за предполагаемой китайской военной базы, а также массовых беспорядках в индонезийской провинции Папуа.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Южная Корея планирует впервые принять участие в крупнейших военно-морских учениях, которые США и Австралия проведут в середине июля у берегов Зеленого континента.

В маневрах также будут участвовать Великобритания, Канада, Новая Зеландия и Япония, а Франция, Индия и Индонезия приглашены в качестве стран-наблюдателей. Такой состав намекает на антикитайский характер мероприятия, хотя официально об этом нигде не упоминается.

Участие в крупных военно-морских учениях может указывать на сдвиги во внешней политике Сеула. Южная Корея всегда придерживалась более мягкого подхода в отношении Пекина, не критиковала КНР по внутренним вопросам и прежде не поддерживала такие инициативы, как «Четырехсторонний диалог по безопасности» (Quad), куда входят США, Япония, Индия и Австралия. Хотя американцы неоднократно пытались привлечь южнокорейцев к коллективным усилиям по сдерживанию Китая.

For the first time: South Korea plans to take part in a large-scale naval exercise that the United States and Australia plan to hold next month, the defense ministry said Monday.

(Yonhap 28.6.2021) https://t.co/csJSinX5fF — Pham Quang Vinh (@vinhlhq2015) June 28, 2021

Тем временем американские и британские СМИ заявили, что Япония и США неофициально проводят отработку совместных действий в рамках подготовки к возможному конфликту с Китаем из-за Тайваня. Мероприятия включают «сверхсекретные настольные военные игры и маневры в Восточно- и Южно-Китайском морях», которые квалифицируются как «учения по оказанию помощи при стихийных бедствиях».

Министерства обороны двух стран начали планирование совместной стратегии на случай боевых действий в Тайваньском проливе еще в конце правления администрации Дональда Трампа. Их конечной целью является выработка единого военного плана по оказанию помощи Тайбэю. На этом фоне японское правительство все чаще публично заявляет, что оборона Тайваня приравнивается к защите самой Японии.

US and Japan conduct war games amid rising China-Taiwan tensionshttps://t.co/tRpG4WSQZm — Duan Dang (@duandang) July 1, 2021

Военно-воздушные силы Филиппин и Японии проведут первые в истории совместные учения. Мероприятие пройдет с 5 по 8 июля на авиабазе Кларк на севере Филиппин. По сценарию ВВС двух стран будут отрабатывать оказание помощи при стихийных бедствиях, имитируя доставку гуманитарных грузов в изолированные районы.

Токио и Манила подписали соглашение о налаживании более тесных оборонных связей в январе 2015 года, и с тех пор провели 17 совместных военно-морских учений. Японцы также передали филиппинцам оборудование, которое поможет улучшить патрулирование спорных районов Южно-Китайского моря (ЮКМ), где с марта обострилось противостояние с Пекином.

Федеральное агентство новостей /

Индонезия

В округе Ялимо восточной провинции Папуа 29 июня вспыхнули массовые беспорядки, в результате которых были сожжены по меньшей мере восемь правительственных учреждений и несколько общественных объектов. По данным полиции, банки вынуждены эвакуировать своих сотрудников в Джаяпуру.

Накануне Конституционный суд вынес решение отстранить от региональных выборов Эрди Даби и Джона Вилила, которые претендовали на должности главы и заместителя округа. В ответ их сторонники вышли на антиправительственные акции протеста, заблокировав ряд основных дорог, включая трассу Ялимо — Джаяпура, а также ограничив работу аэропорта Элелим.

Belum ada klatifikasi resmi. Katanya kejadian ini di Yalimo Papua akibat putusan sengketa Pilkada di MK. pic.twitter.com/8L3feTNwLp — INDONESIAinLOVE (@INDONESIAinLOVE) June 29, 2021

В общей сложности около 1150 человек были вынуждены покинуть свои дома после начала беспорядков. Полиция и военные по-прежнему пытаются восстановить доступ к округу и обеспечить безопасность жителей.

Рост социальной напряженности может ухудшить ситуацию в самой проблемной восточной провинции, где в последние месяцы обострился сепаратистский конфликт между папуасскими экстремистами и центральными властями. В результате правительство признало террористическими организациями «Движение за свободное Папуа» (ДПС) и его вооруженное крыло — «Национально-освободительную армию Западного Папуа» (НОАЗП).

Komando Distrik Militer (Kodim) 1702/Jayawijaya mengirimkan sejumlah personel tambahan ke Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, untuk membantu memulihkan situasi keamanan di Distrik Elelim.



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Камбоджа

США исключили Камбоджу из программы предоставления стипендий на обучение в американских военных академиях. Причиной такого решения стало наращивание взаимодействия между Пномпенем и Пекином в последние годы.

«После того как Камбоджа свернула сотрудничество в нескольких областях традиционного двустороннего взаимодействия между военными, страна потеряла право участвовать в программе», — сказал пресс-секретарь посольства США в Пномпене Аренд Звартьес.

Шесть камбоджийских кадетов, двое из которых учатся в Военной академии США в Вест-Пойнте, смогут завершить свои программы бакалавриата. Оплатить их обучение обязалось правительство Камбоджи.

В последние десятилетия некоторые представители элиты королевства получили образование в американских военных академиях. В частности, выпускником Вест-Пойнта является генерал-лейтенант Хун Манет, старший сын премьер-министра Камбоджи Хун Сена и его вероятный преемник.

The US military is starting to play hardball with Cambodian counterparts. But China will step in to help, don't worry.https://t.co/TGfIn92U32 — Derek J. Grossman (@DerekJGrossman) July 2, 2021

США считают, что Пекин и Пномпень подписали секретное соглашение, дающее Китаю доступ к военно-морской базе Реам на 30 лет с последующим автоматическим продлением договора каждые 10 лет. Никаких доказательств подобной сделки американская сторона так и не предоставила. Руководители азиатских стран категорически отрицают все обвинения, а министр обороны Камбоджи Тие Бань заявил, что КНР лишь помогает модернизировать и расширить базу, но не будет обладать никакими исключительными привилегиями на ее использование.

Во время поездки в Камбоджу в июне заместитель госсекретаря США Венди Шерман выразила «серьезные опасения» по поводу возможного присутствия войск НОАК и строительства объектов в Реаме. По мнению Вашингтона, китайская военная база на берегу Сиамского залива «создаст угрозу региональной безопасности и навредит американо-камбоджийским отношениям».

В ответ премьер Хун Сен согласился на регулярные посещения Реама сотрудниками посольства США. Но спустя неделю американцы заявили, что во время последнего визита их военному атташе было отказано в «полном доступе» к военно-морской базе.

Федеральное агентство новостей /

Китай

По всей стране прошли масштабные празднования 100-летнего юбилея образования Коммунистической партии Китая (КПК), основанной 1 июля 1921 года. В своей торжественной речи на площади Тяньаньмэнь генсек ЦК КПК Си Цзиньпин заявил, что в КНР окончательно побеждена бедность, построено среднезажиточное общество (сяокан), а также создана новая модель человеческой цивилизации.

«Мы реализовали цель своего первого столетия, заключавшуюся в построении среднезажиточного общества во всех отношениях», — сказал он.

Китайский лидер повторил призыв к созданию сообщества единой судьбы человечества и подтвердил неизменность курса на мирное развитие. Этому должна способствовать предложенная Пекином глобальная инфраструктурная инициатива «Один пояс, один путь».

В то же время Китай будет и дальше наращивать потенциал своих вооруженных сил для защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов страны. При этом Си Цзиньпин особо подчеркнул позицию КПК по Гонконгу и Макао.

«Мы приложим все усилия к тому, чтобы центральное правительство осуществляло полную юрисдикцию над Гонконгом и Макао, а также внедряло правовые системы и механизмы правоприменения для этих двух специальных административных районов в целях обеспечения национальной безопасности», — сказал генсек.

Он также заявил, что решение тайваньского вопроса через воссоединение острова с материком является «исторической миссией и непоколебимым намерением», призвав не допустить легитимации независимости Тайваня.

«Мы должны решительно пресекать любые попытки создания независимого Тайваня, совместными усилиями открывать светлые перспективы возрождения китайской нации», — отметил глава КНР.

Празднование 100-летия КПК предваряет запуск важных политических процессов. В августе высшие руководители соберутся на морском курорте Бэйдайхэ, чтобы в закрытой обстановке приступить к выработке повестки XX съезда Компартии, который должен пройти осенью 2022 года.

Тайвань

После пятилетнего перерыва Тайвань и США возобновили торговые переговоры. Обсуждение вопросов экономического сотрудничества прошло 30 июня в режиме видеоконференции.

Тайбэй и Вашингтон подписали Рамочное соглашение о торговых инвестициях (TIFA) в 1994 году. Заседания специального совета стали ключевым механизмом экономического диалога между двумя сторонами. В последний раз консультации проводились в 2016 году при президенте Бараке Обаме. Администрация Трампа раскритиковала Тайвань за большой профицит в двусторонней торговле и приостановила переговоры.

We look forward to resuming talks with the US tomorrow under our Trade and Investment Framework Agreement (TIFA). This marks important progress for #Taiwan-#US economic relations, & signals our shared resolve in the face of regional & global challenges. pic.twitter.com/L0yAK3ezXI — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) June 29, 2021

В конечном итоге Тайвань рассчитывает подписать с Соединенными Штатами соглашение о свободной торговле. Но наращивание взаимодействия между Тайбэем и Вашингтоном может спровоцировать Пекин на решение тайваньского вопроса силовым путем.

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что «Китай всегда выступал против попыток США наладить отношения или в любой форме вступить в официальное взаимодействие с Тайванем», призвав американское руководство воздерживаться от «неправильных сигналов сепаратистским элементам, выступающим за независимость Тайваня».