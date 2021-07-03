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Вассерман посоветовал России не разрывать дипотношения с другими странами из-за Крыма
Политика
Вассерман посоветовал России не разрывать дипотношения с другими странами из-за Крыма
Фото из личного архива Анатолия Вассермана

Москва, 3 июля. России нет необходимости разрывать дипломатические отношения со странами, которые не признают статус Крыма. Об этом заявил публицист Анатолий Вассерман.

По его словам, непризнание российского статуса полуострова ни на что не влияет. По этой причине России не следует доводить ситуацию до разрыва всех дипломатических отношений.

Публицист также прокомментировал провокацию с британским эсминцем Defender в прибрежной зоне Крыма. Вассерман уверен, что Лондон таким образом пытается поссорить Евросоюз с Россией. Причиной таких шагов стал выход Великобритании из содружества на невыгодных условиях.

Ранее Анатолий Вассерман назвал причину отмены саммита Евросоюза с участием России. Он считает, что на мнение содружества могли повлиять США.

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Все новости / Политика / Вассерман посоветовал России не разрывать дипотношения с другими странами из-за Крыма
россия крым вассерман
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