Немецкий политик объяснил фатальность подхода Меркель к иммиграционному вопросу

Берлин, 3 июля. Иммиграционная политика канцлера Германии Ангелы Меркель потерпела крах, заявил бывший президент Федеральной службы защиты конституции Ханс-Георг Маассен.

В своей речи политик осудил решение Меркель открыть границу для примерно 1,2 млн мигрантов шесть лет назад. С того времени жители страны находятся под угрозой, считает Маассен. Он привел в пример инцидент с сомалийским беженцем, который зарезал трех человек в Германии, передает Daily Mail

За последние несколько десятков лет Христианско-демократический союз сильно пострадал. Республика опустилась ниже собственного потенциала, отметил немецкий политик. Несмотря на глобальный ущерб, Меркель показала себя волевой женщиной и профессиональным политическим деятелем.

«Почему все больше людей приезжают в эту страну, хотя они, очевидно, не имеют права на убежище? Почему мы не депортируем их и почему политики просто мирятся с тем, что люди здесь становятся жертвами этих мигрантов?», — задался вопросами Маассен.

Ранее стало известно, что рекордное число мигрантов пересекло американо-мексиканскую границу за май. Общее количество составило 180 тысяч человек.