Макеева сравнила бывшую жену нового супруга с брошенной Аршавиным Барановской

Москва, 3 июля. Сыгравшая свадьбу с многодетным отцом 39-летняя актриса Анастасия Макеева вновь нелестно высказалась в адрес его бывшей жены, сравнив ее с Барановской, от которой ушел Аршавин.

В конце мая звезда российского кинематографа в четвертый раз вышла замуж. Ее избранником стал предприниматель из Словении Роман Мальков, который предпочел красивую актрису жене и четверым детям.

Получившая свое Макеева не унимается и продолжает выяснять отношения с бывшей супругой любимого мужчины. При этом Светлана Малькова не отказывается от своего мнения, что знаменитость попросту увела мужа из семьи. Сама актриса реагирует достаточно резко на подобные обвинения. Она считает, если бы не ее громкое имя, никому бы история Мальковых не была интересна.

«Все действия Светы направлены на то, чтобы создать себе имя! Светлане кажется, что она — вторая Юлия Барановская, которую в свое время бросил Андрей Аршавин», — приводит слова Макеевой издание StarHit.

Примечательно, что свадьба звезды состоялась через год после знакомства с возлюбленным, и новоиспеченные супруги решили стразу обвенчаться. Уже через месяц после бракосочетания молодая семья выиграла премию Family Awards, о чем актриса рассказала своим поклонникам в Instagram.