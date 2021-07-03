Финский политолог назвал Зеленского мизерным политиком

Хельсинки, 3 июля. Жители Финляндии не воспринимают всерьез президента Украины Владимира Зеленского, заявил финский политолог Йохан Бекман.

Украинский президент сделал несколько громких заявлений, в которых потребовал от Запада активной поддержки. Финский политолог рассказал, что в Хельсинки не обратили внимания на очередной выпад Зеленского.

Более того, в Финляндии не воспринимают Зеленского всерьез и считают его мизерным политиком, подчеркнул Бекман.

«Наша пресса фактически не пишет о том, что он там в очередной раз сказал и придумал. Он же комик», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что украинский поселок переименовали в Нью-Йорк. По заявлению властей Украины, это решение восстановит историческую справедливость.