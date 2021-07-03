Спасатели потушили заброшенный склад на юго-западе Воронежа

Воронеж, 3 июля. Мощный пожар вспыхнул в Советском районе города. Четыре пожарных расчета успешно справились с огнем.

ЧП произошло на улице Юлюса Янониса около четырех часов дня. Экстренные службы получили сигнал о вызове. Сообщалось, что горит заброшенный склад. Сотрудники МЧС незамедлительно выехали на место происшествия.

Площадь возгорания составила 300 кв. метров. Угрозы распространения огня нет. Специалистам предстоит установить причины произошедшего.

Спасатели во Владимирской области потушили пожар в пятиэтажном доме площадью 900 кв. метров.