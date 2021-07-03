Виктория Дайнеко спровоцировала слухи о воссоединении с Гариком Рудником

Москва, 3 июля. Известная российская певица Виктория Дайнеко похвасталась в Instagram съемками клипа на песню «Лейла», которую впервые презентовали 17 лет назад.

Поклонники «Фабрики звезд» не забыли красивую историю любви Виктории Дайнеко и Гарика Рудника. С недавних пор бывшие возлюбленные вновь начали общаться. Артистка показала, как танцует рядом с Рудником.

«17 лет спустя», — коротко подписала видео звезда.

Поклонники отреагировали на видео с зажигательными танцами Виктории Дайнеко. Они предположили, что певица снова воссоединилась с Гариком Рудником.

«Я помню это выступление на «Фабрике». Я его записывала на видеокассету, смотрела снова и снова»; «Неужели снова вместе? Такая красивая пара, завидую», — заметили подписчики.

Виктория Дайнеко была замужем за музыкантом Дмитрием Клейманом, от которого родила дочь Лидию. В апреле бывший супруг артистки вновь связал себя узами брака.