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Виктория Дайнеко спровоцировала слухи о воссоединении с Гариком Рудником

  /   Обновлено: 03 июля 2021 19:57
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко спровоцировала слухи о воссоединении с Гариком Рудником
Global Look Press / instagram.com  /  Komsomolskaya Pravda/@igorrudnik

Москва, 3 июля. Известная российская певица Виктория Дайнеко похвасталась в Instagram съемками клипа на песню «Лейла», которую впервые презентовали 17 лет назад.

Поклонники «Фабрики звезд» не забыли красивую историю любви Виктории Дайнеко и Гарика Рудника. С недавних пор бывшие возлюбленные вновь начали общаться. Артистка показала, как танцует рядом с Рудником.

«17 лет спустя», — коротко подписала видео звезда.

Поклонники отреагировали на видео с зажигательными танцами Виктории Дайнеко. Они предположили, что певица снова воссоединилась с Гариком Рудником.

«Я помню это выступление на «Фабрике». Я его записывала на видеокассету, смотрела снова и снова»;

«Неужели снова вместе? Такая красивая пара, завидую», — заметили подписчики.

Виктория Дайнеко была замужем за музыкантом Дмитрием Клейманом, от которого родила дочь Лидию. В апреле бывший супруг артистки вновь связал себя узами брака.

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Все новости / Шоу-бизнес / Виктория Дайнеко спровоцировала слухи о воссоединении с Гариком Рудником
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