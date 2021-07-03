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Пиар-менеджер предоставила новую информацию о состоянии МакSим

  /   Обновлено: 03 июля 2021 19:59
Шоу-бизнес
Пиар-менеджер предоставила новую информацию о состоянии МакSим
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 3 июля. Пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская сообщила, что состояние певицы по-прежнему крайне тяжелое. Артистка около недели находится в медикаментозной коме и на аппарате ИВЛ,

Сама Марина Максимова (творческий псевдоним МакSим) жаловалась на плохое самочувствие еще 11 июня. В своем Instagram-аккаунте она рассказала, что й нее поднялась температура до 39 градусов. Несмотря на симптомы, звезда решила не отменять концерт. В конце выступления МакSим стало совсем плохо — ее госпитализировали с подозрением на коронавирус, но все тесты показали отрицательный результат, сообщает «Вечерняя Москва».

Врачи диагностировали у певицы острую пневмонию. В связи с серьезным поражением легким ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а позже ввели в медикаментозную кому. Пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская сообщила, что пока состояние певицы по-прежнему крайне тяжелое.

«Врачи говорят пока также, без каких-либо значительных изменений», — рассказала представитель звезды в интервью ТАСС.

Обеспокоенные здоровьем артистки поклонники организовали акцию в ее поддержку. Ролики с хештегами #МакSимЖиви, #МаксимДержись и #МыСтобой активно набирают популярность в TikTok.

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