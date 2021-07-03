Телеканал HBO отказался от продления сериала «Страна Лавкрафта»

Лос-Анджелес, 3 июля. Американский сериал в жанре ужасов с элементами драмы «Страна Лавкрафта», в основу которого лег одноименный роман писателя Мэтта Раффа, не получит продолжения после первого сезона.

Такую информацию озвучили официальные представители канала HBO. В своем обращении они поблагодарили «артистичный и талантливый» актерский состав сериала, съемочную команду, создательницу проекта Мишу Грин и зрителей.

«Всем поклонникам спасибо за то, что присоединились к нам в путешествии», — сказали представители телеканала.

Причину отказа от продолжения сериала его создатели не озвучили, хотя изначально планировали съемки второго сезона. В целом, многоэпизодная лента о путешествии главных героев по ужасающим и фантастическим мирам была тепло встречена не только зрителями, но и критиками, передает издание Deadline.

Ранее стало известно, что снятый по произведениям авторов-фантастов Терри Пратчетта и Нила Геймана сериал «Благие знамения» получит второй сезон. Его съемки начнутся в этом году.