Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 20:21
20:20
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов показал редкое фото с Лейлой Алиевой и детьми
20:19
Общество
Российские знаменитости, которые борются с COVID-19
20:18
Общество
Масштабное благоустройство проведут в петербургском парке Авиаторов
20:17
Армия
В США взволнованы строительством огромной ракетной базы НОАК в провинции Ганьсу
20:16
Происшествия
Житель Твери перечислил 1,7 млн рублей на 28 счетов аферистов
20:16
Происшествия
Водитель BMW на скорости влетел в столкнувшиеся иномарки в Петербурге
20:14
Происшествия
Пьяный водитель фуры протаранил полицейскую машину в Салехарде
20:13
Армия
На территорию Таджикистана зашли более 300 афганских пограничников
20:10
Общество
Энергогенерирующее напольное покрытие может появиться в метро Москвы
20:09
Общество
Больше 20 тысяч петербуржцев прошли вакцинацию от коронавируса за сутки
Все новости

Телеканал HBO отказался от продления сериала «Страна Лавкрафта»

  /   Обновлено: 03 июля 2021 19:56
Общество
Телеканал HBO отказался от продления сериала «Страна Лавкрафта»
Кадр из сериала «Страна Лавкрафта»

Лос-Анджелес, 3 июля. Американский сериал в жанре ужасов с элементами драмы «Страна Лавкрафта», в основу которого лег одноименный роман писателя Мэтта Раффа, не получит продолжения после первого сезона.

Такую информацию озвучили официальные представители канала HBO. В своем обращении они поблагодарили «артистичный и талантливый» актерский состав сериала, съемочную команду, создательницу проекта Мишу Грин и зрителей.

«Всем поклонникам спасибо за то, что присоединились к нам в путешествии», — сказали представители телеканала.

Причину отказа от продолжения сериала его создатели не озвучили, хотя изначально планировали съемки второго сезона. В целом, многоэпизодная лента о путешествии главных героев по ужасающим и фантастическим мирам была тепло встречена не только зрителями, но и критиками, передает издание Deadline.

Ранее стало известно, что снятый по произведениям авторов-фантастов Терри Пратчетта и Нила Геймана сериал «Благие знамения» получит второй сезон. Его съемки начнутся в этом году.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Телеканал HBO отказался от продления сериала «Страна Лавкрафта»
сериал страна лавкрафта nbo
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru