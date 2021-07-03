Валентин Юдашкин признался, что врачи вдохновили его на борьбу с онкологией

Москва, 3 июля. Именитый модельер Валентин Юдашкин рассказал, что начал с новыми силами бороться с раком, когда увидел, как верят в его выздоровление врачи даже при негативной динамике.

Несколько лет назад у Юдашкина диагностировали рак. Кутюрье во время лечения не давал комментариев о своем здоровье. Только после наступления долгожданной ремиссии он стал открыто говорить об этом сложном периоде в своей жизни. Модельер признался, что не смог бы перенести это время без поддержки и помощи друзей. Большим подспорьем для Юдашкина оказалась работа в театре, которую ему предложили актеры Владимир Машков и Алла Сигалова.

По словам кутюрье, это было в самом начале его болезни, тогда его охватила апатия и страх. Избавиться от этого состояния помогла именно работа над спектаклем «Моя прекрасная леди» в Театре Олега Табакова.

«Они же прекрасно понимали, что меня надо заставить что-то делать», — рассказал Валентин Юдашкин в интервью «Аргументам и фактам».

Он отметил, что врачи в буквальном смысле сражались за его жизнь и верили в выздоровление даже при негативной динамике. Модельер признался: именно такое отношения медиков заставило его не опускать руки и вновь начать борьбу

«Причем этим людям не важно, чью жизнь они спасают — известного человека или простой бабушки. Они будут бороться за каждого. Они меня вдохновили своей верой в то, что все будет хорошо», — добавил Юдашкин.

На последних этапах своего лечения кутюрье организовал необычную акцию для женщин с аналогичным диагнозом. Юдашкин лично создавал эффектные образы дамам, чтобы они могли отвлечься от грядущих операций и курсов химиотерапии.

Недавно дизайнер, который долгие годы сотрудничает с Аллой Пугачевой, высказался о ее необычном стиле. Кутюрье считает, что 72-летняя Примадонна может позволить себе любую одежду — и короткие юбки, и длинные наряды.