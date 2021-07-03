Экономист Хасбулатов назвал способ повышения пенсий в России

Москва, 3 июля. Увеличить бюджет Пенсионного фонда России и заодно и пенсии можно за счет введения нового налога на добычу полезных ископаемых.

Такое предложение озвучил экс-глава Верховного совета РФ, заведующий кафедрой мировой экономики РЭУ имени Г. В. Плеханова Руслан Хасбулатов. Он отметил, что за счет налога ПФР имел бы постоянный источник дохода. В то же время жители России косвенно стали бы собственниками недр, указал экономист в беседе с URA.RU.

Министерство труда и социальной защиты РФ ранее перечислило регионы, жители которых получают самые высокие пенсии по старости. Федеральными субъектами с самыми низкими выплатами при этом стали Дагестан, Кабардино-Балкария и Калмыкия.