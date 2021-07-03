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В Нур-Султане установили памятник первому президенту Казахстана
Политика
В Нур-Султане установили памятник первому президенту Казахстана
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Нур-Султан, 3 июля. Памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву появился в центре столицы республики.

Монумент установлен на территории недавно открывшегося парка. Он находится на пересечении улиц Керей, Жанибек хандар и Алихана Бокейхана. Назарбаев изображен сидящим в кресле.

Церемония открытия памятника прошла при участии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Во время выступления лидер республики отметил вклад Назарбаева в формирование основ государственности и укрепление авторитета страны на мировой арене. Токаев назвал закономерным факт, что монумент возведен в «юбилейный год». Назарбаеву недавно исполнилось 80 лет.

Ранее сообщалось, что на склоне горы Холатчахль установили памятник погибшим туристам из группы студента Игоря Дятлова.

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Казахстан памятник назарбаев
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