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Силовики задержали в Массачусетсе 11 вооруженных «анархистов»
Происшествия
Силовики задержали в Массачусетсе 11 вооруженных «анархистов»
pixabay.com

Бостон, 3 июля. Полицейские в американском штате Массачусетс задержали 11 мужчин с огнестрельным оружием. Группа подозрительных граждан отказалась подчиниться силовикам.

К северу от Бостона стражи порядка обратили внимание на толпу мужчин — они пытались заправить машину. Граждане не предъявили документы, в том числе и на право носить оружие. Злоумышленники пояснили, что относятся к категории американцев, не признающих местные законы.

В итоге два человека были задержаны, а девять убежали в лес, прихватив пистолеты и винтовки. Стражам порядка удалось заставить беглецов сдаться путем переговоров и уловок. В дальнейшем они были арестованы.

В Нью-Йорке произошла перестрелка. Шальная пуля попала в американца. который шел с семьей по улице.

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арест оружие полиция
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