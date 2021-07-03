Силовики задержали в Массачусетсе 11 вооруженных «анархистов»

Бостон, 3 июля. Полицейские в американском штате Массачусетс задержали 11 мужчин с огнестрельным оружием. Группа подозрительных граждан отказалась подчиниться силовикам.

К северу от Бостона стражи порядка обратили внимание на толпу мужчин — они пытались заправить машину. Граждане не предъявили документы, в том числе и на право носить оружие. Злоумышленники пояснили, что относятся к категории американцев, не признающих местные законы.

В итоге два человека были задержаны, а девять убежали в лес, прихватив пистолеты и винтовки. Стражам порядка удалось заставить беглецов сдаться путем переговоров и уловок. В дальнейшем они были арестованы.

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