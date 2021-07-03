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Лена Миро посоветовала Бородиной вернуться к бывшему бойфренду после развода
Шоу-бизнес
Лена Миро посоветовала Бородиной вернуться к бывшему бойфренду после развода
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 3 июля. Скандальный блогер Лена Миро не упустила возможности поязвить в адрес телеведущей Ксении Бородиной. Несколько СМИ на днях сообщили, что звезда «Дома-2» разводится со вторым мужем.

Слухи, что брак Бородиной с бизнесменом Курбаном Омаровым трещит по швам, хотя уже больше месяца. Сама телеведущая не спешит комментировать личную жизнь, а лишь выкладывает философские посты в Instagram-аккаунте, где размышляет об отношения мужчин и женщин. Недавно она попросила подписчиков ее не жалеть. По словам Бородиной, у нее все в порядке, а если ей потребуется поплакать в жилетку, она обратится к друзьям.

Лена Миро обратила внимание, что после появившейся информации о разводе, в соцсетях звезды «Дома-2» то и дело мелькают фото с шикарными букетами. По словам блогера, телеведущая пытается всеми силами отделаться от статуса «невостребованной разведенки с двумя детьми». Миро считает, что Бородиной стоит присмотреться к своему бывшему возлюбленному, адвокату Михаилу Терехину.

«Миша – парень неплохой и незамысловатый. Бывший милиционер. Бывший участник лобного места. В общем, согласитесь, отличный вариант для разведенной Ксении», — написала Лена Миро в своем блоге в «Живом Журнале».

Роман Терехина и Бородиной длился не очень долго. Когда появились первые слухи о скорой свадьбе, пара неожиданно рассталась. Сам Терехин недавно заявил, что звезда «Дома-2» поднимала на него руку — это и стало причиной разрыва отношений.

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