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Новый японский авиадвигатель будет создан при участии компании Rolls-Royce
Армия
Новый японский авиадвигатель будет создан при участии компании Rolls-Royce
facebook.com  /  Rolls-Royce plc

Токио, 3 июля. Специалисты британской компании Rolls-Royce примут участие в разработке двигателя для нового малозаметного истребителя в Японии.

Как сообщает японская газета The Asahi Shimbun, новый самолет должен будет заменить многоцелевой истребитель F-2. Однако сначала необходимо разработать для него новый двигатель.

Программа создания турбореактивного двухконтурного двигателя будет реализовываться национальной авиастроительной корпорацией Японии IHI Corporation совместно с британскими двигателестроителями из Rolls-Royce. В Токио указали, что такой подход поможет снизить общий объем затрат на проект.

Ранее стало известно, что четыре истребителя пятого поколения F-35A будут переданы на японскую авиабазу Комацу к 2025 году.

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