Блогер снял видео о рекордном заполнении водохранилищ Крыма после потопа

Симферополь, 3 июля. Блогер Игорь Корсаков снял видео о рекордном заполнении водохранилищ Крыма. В кадр попали переток в Аянском водохранилище и заполненность Симферопольского.

В июне в Крыму выпало рекордное количество осадков, которые оживили пересохшие русла рек и наполнили водохранилища полуострова. Крымский блогер снял серию репортажей о водных объектах полуострова и степени их заполненности.

После июньского потопа Аянское водохранилище наполнилось водой. Она пошла перетоком через каскадный сбросной канал, который даже не успели отремонтировать. Вода поступает в канал напрямую, шлюзов на Аянском водохранилище нет.

«Это первое водохранилище в Крыму, где начался сброс через сбросной канал», — комментирует видео Корсаков на своем YouTube-канале Igor Korsakov.

Поток сброшенной воды идет через реку Аян, которая впадает в Салгир, питающий Симферопольское водохранилище. Вода проходит под дорогой Ялта — Симферополь, потом вдоль трассы до самого водохранилища.

В комментариях пользователи радуются за Крым, отмечая, что наконец-то крымчане будут получать воду в полном объеме. После потопа заполняемость Симферопольского водохранилища достигла 25% от проектной мощности, которая составляет около 36 млн кубометров. И сейчас это рекордный показатель, как отмечается в видео Корсакова.

До потопа в Симферопольском водохранилище был запрещен водозабор, так как уровень воды достиг минимальной критической отметки.

«Вид сверху, как будто в джунглях Амазонки, похоже во всяком случае, красота!» «Привет из Вильнюса! Какой красивый каскад и река Аян с высоты птичьего полета! Снова мы, ведомые Игорем, наблюдаем за Салгиром и летим над Симферопольским водохранилищем! Красиво, а главное, есть вода!» — комментаторы отметили, что вода из Аянского водохранилища прозрачная, идет мощным потоком.

Ялта между тем готовится к третьему удару стихии за последние две недели. Синоптики предсказали грозы и ливни со второй половины субботы и до понедельника. Все службы работают в усиленном режиме, техника приведена в готовность.