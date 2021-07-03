Индийские военные открыли огонь по пакистанскому БПЛА в Кашмире

Нью-Дели, 3 июля. Военнослужащие индийской армии зафиксировали приближение к границам страны в штате Кашмир неопознанного дрона и открыли по нему зенитный огонь.

Беспилотник предположительно принадлежал Пакистану и имел разведывательную миссию, сообщает издание Times of India. По ее данным, в результате обстрела индийских военных БПЛА был вынужден вернуться в воздушное пространство над пакистанской территорией, не достигнув своих целей.

Противостояние между Индией и Пакистаном в Кашмире продолжается несколько десятилетий и регулярно приводит к вооруженным столкновениям различной интенсивности между армиями обоих государств.

Ранее стало известно об успешном испытании Индией новой баллистической ракеты, которая способна нести ядерную боеголовку.