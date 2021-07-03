Грибок-паразит обнаружили внутри древнего муравья

Сейлем, 3 июля. Палеонтологи из университета штата Орегон обнаружили инфицированного грибком-паразитом древнего муравья.

Согласно предварительным данным, возраст этого членистоногого составляет около 50 млн лет. По словам ученых, он относится к классу древоточцев из Балтийского региона. В ходе детального изучения насекомого специалисты обнаружили, что он заражен грибком.

«Один из очагов поражения находился в прямой кишке насекомого. Как правило, он разрушает их голову, а поражение прямой кишки муравьев может сделать смерть насекомых более медленной и мучительной», — написали они в статье, опубликованной на сайте университета.

Эмбриологи Санкт-Петербургского государственного университета изучали особенности восстановления тканей у зеленого нереиса. Он отличается быстрой регенерацией потерянных органов. Установлено, что червю достаточно четырех часов, чтобы восстановить утраченные конечности.