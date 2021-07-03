«Зенит» завершил вничью первый контрольный матч на сборе в Австрии

Куфштайн, 3 июля. Футболисты «Зенита» не смогли обыграть «Шальке» в товарищеском матче на втором предсезонном сборе.

Контрольная встреча «Зенита» и «Шальке» состоялась в австрийском Куфштайне 3 июля. Матч российского и немецкого клубов завершился со счетом 0:0. На 65-й минуте 18-летний голкипер «Зенита» Даниил Одоевский отразил пенальти.

На втором летнем тренировочном сборе «сине-бело-голубые» проведут еще два контрольных матча. Соперниками «Зенита» станут немецкие «Вердер» и «Карлсруэ». Игры пройдут 7 и 11 июля соответственно.

Ранее Василий Уткин сообщил, что Станислав Черчесов будет уволен с поста главного тренера сборной России по футболу на следующей неделе. Об этом блогер написал в Telegram-канале.