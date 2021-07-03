Спецверсия Esseesse появилась в новом Abarth 695

Рим, 3 июля. Транспортное средство Abarth 695 получило новую специальную версию Esseesse. Модель появится на автомобильном рынке тиражом в размере 1390 экземпляров.

Новый автомобиль Abarth 695 Esseesse оснащен механически регулируемым спойлером, который предлагает выбор из 12 положений с углом наклона от 0 до 60 градусов. Вдобавок появился алюминиевый капот с двумя «горбами». Транспортное средство разгоняется до 100 км/ч за 6,7 секунды, передает «Тарантас Ньюс»

Внешне машина имеет белые акценты на бамперах, аналогичные корпуса боковых зеркал, семнадцатидюймовые колеса с красными колпаками и 4-поршневые суппорты Brembo. Под капотом Abarth 695 Esseesse находится 1,4-литровая силовая установка мощностью 180 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента.

Стоимость новых автомобилей увеличилась на 5–10% в первой половине текущего года. Основными причинами выступают дефицит определенных машин, инфляция и колебание валютного курса.