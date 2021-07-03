Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 20:20
20:19
Общество
Российские знаменитости, которые борются с COVID-19
20:18
Общество
Масштабное благоустройство проведут в петербургском парке Авиаторов
20:17
Армия
В США взволнованы строительством огромной ракетной базы НОАК в провинции Ганьсу
20:16
Происшествия
Житель Твери перечислил 1,7 млн рублей на 28 счетов аферистов
20:16
Происшествия
Водитель BMW на скорости влетел в столкнувшиеся иномарки в Петербурге
20:14
Происшествия
Пьяный водитель фуры протаранил полицейскую машину в Салехарде
20:13
Армия
На территорию Таджикистана зашли более 300 афганских пограничников
20:10
Общество
Энергогенерирующее напольное покрытие может появиться в метро Москвы
20:09
Общество
Больше 20 тысяч петербуржцев прошли вакцинацию от коронавируса за сутки
20:08
Политика
В «Гражданской платформе» объяснили, почему в списке кандидатов нет медийных персон
Все новости

Спецверсия Esseesse появилась в новом Abarth 695

  /   Обновлено: 03 июля 2021 19:49
Экономика
Спецверсия Esseesse появилась в новом Abarth 695
abarth.com  /  ABARTH

Рим, 3 июля. Транспортное средство Abarth 695 получило новую специальную версию Esseesse. Модель появится на автомобильном рынке тиражом в размере 1390 экземпляров.

Новый автомобиль Abarth 695 Esseesse оснащен механически регулируемым спойлером, который предлагает выбор из 12 положений с углом наклона от 0 до 60 градусов. Вдобавок появился алюминиевый капот с двумя «горбами». Транспортное средство разгоняется до 100 км/ч за 6,7 секунды, передает «Тарантас Ньюс»

Внешне машина имеет белые акценты на бамперах, аналогичные корпуса боковых зеркал, семнадцатидюймовые колеса с красными колпаками и 4-поршневые суппорты Brembo. Под капотом Abarth 695 Esseesse находится 1,4-литровая силовая установка мощностью 180 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента.

Стоимость новых автомобилей увеличилась на 5–10% в первой половине текущего года. Основными причинами выступают дефицит определенных машин, инфляция и колебание валютного курса.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Спецверсия Esseesse появилась в новом Abarth 695
автомобиль спецверсия еsseesse
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru