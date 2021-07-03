Зрителей в июле ожидает премьера пяти взрывных сериалов

Москва, 3 июля. Июль будет, пожалуй, самым горячим летним месяцем — впереди зрителей ожидает много новинок. Домашние вечера теперь можно провести в компании любимых актеров.

В первый день июля состоялась одна из самых ожидаемых премьер — вышел отечественный сериал «Пробуждение». Это адаптация одноименного американского сериала. Главную роль исполнил Евгений Миронов. Его персонажу, следователю Павлу Фролову придется разбираться с запутанными параллельными мирами, вместе с тем расследуя рядовые, но не менее интригующие дела. Еще одной отечественной новинкой станет второй сезон сериал «Медиатор» о жизни переговорщика, к чьим услугам прибегают как бизнесмены, так и обычные люди.

Комедия «Тернет и Хуч» также выйдет в июле. Сериал является ремейком фильма 1989 года с Томом Хэнксом в главной роли. Сюжет расскажет о веселых приключениях молодого человека, который в наследство получает огромную собаку. Однако зрителей ждут не только смешные ситуации, в которые персонаж попадет из-за четвероногого проказника, но и закрученный детектив.

Премьера долгожданного третьего сезона «Чудотворца» состоится 14 июля. Шоу понравится всем, кто любит абсурдный юмор и чудачества в исполнении повзрослевшего Дэниела Рэдклиффа. Не забыли режиссеры и продюсеры и про детскую аудиторию. Совсем скоро выйдет спин-офф любимого несколькими поколениями мультфильма «Корпорация монстров» под названием «Монстры за работой». Теперь жители Монстрополиса получают энергию из детского смеха, а не слез и крика как было раньше.

Недавно крупнейшие видеосервисы рассказали, какие фильмы и сериалы были популярны у россиян. Жителей России интересовали проекты, в которых снимался актер Сергей Бурунов. В частности, комедии «Родные» и «Пара из будущего».