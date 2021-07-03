Жительница Коми взяла кредит ради телефонных аферистов

Сыктывкар, 3 июля. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении жительницы Усть-Цилемского района. Ущерб составил 180 тысяч рублей.

По данным регионального МВД, аферисты несколько раз звонили потерпевшей. Они врали ей о взломе личного кабинета. Собеседники утверждали, что на жертву будет оформлен кредит. Они предложили «обезопасить себя» от действий злоумышленников.

Женщина поддалась на уговоры и дистанционно оформила кредит на 180 тысяч рублей. Деньги она перевела на продиктованный счет, после чего лжебанкиры перестали выходить на связь.

Полицейские установили, что звонки были с трех номеров, оформленных в Москве и Петербурге.

На похожую уловку попался петербургский профессор. Добычей аферистов стали 1,7 миллиона рублей.