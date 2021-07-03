В Новосибирске осудят автомобильных мошенников за хищение 5 млн рублей

Новосибирск, 3 июля. Группа новосибирцев пойдет под суд за мошенничество с автомобилями. В общей сложности они похитили 5 миллионов рублей.

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении трех жителей Новосибирска, которые

"зарабатывали" на доверчивости покупателей. Обвиняемые орудовали в составе организованной преступной группы. Мужчины выкупали заложенные иномарки и ставили их на учет, оформляя на третьих лиц. Жулики убеждали владельцев взять кредит под залог авто. Полученные средства они делили между собой, не собираясь возвращать долги банкам.

Всего злоумышленники украли 3 млн рублей. Кроме того, преступная троица присвоила два дорогих автомобиля стоимостью более 2 млн рублей, принадлежащих знакомым. Двое фигурантов арестованы, один — под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.

Психотерапевт раскрыл, каких людей избегают мошенники.