Почти 950 владимирских выпускников впервые сдали ЕГЭ по информатике на компьютерах

Владимир, 3 июля. ЕГЭ по информатике на компьютерах впервые сдавали 942 выпускника во Владимирской области, рассказали в пресс-службе администрации региона.

Для сдачи экзамена во Владимирской области организовали 41 пункт. Варианты на ЕГЭ включали в себя по 27 заданий, которые отличались уровнем сложности. Материалы содержали задания по практическому программированию, работе с информационным поиском и электронными таблицами, говорится в сообщении.

«На выполнение ребятам отвели 3 часа 55 минут», — рассказали в администрации.

Ребята, которые сдают информатику, могут поступить на программистов. Данная специальность является востребованной и высокооплачиваемой, благодаря развитию интернета, телемедицины и технологий. Профессия также полна интересных и творческих задач.