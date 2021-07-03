Прокуратура Бурятии начала проверку по факту удара током ребенка

Улан-Удэ, 3 июля. Надзорное ведомство проводит проверку по факту несчастного случая с девятилетним мальчиком. Инцидент произошел в Бичурском районе.

Согласно первоначальной информации, ребенок катался на велосипеде и дотронулся рукой до провода. В ту же секунду он получил удар током. Пострадавшего срочно отвезли в больницу.

Прокуратура намерена установить, насколько профильная структура обеспечивает должный уровень содержания ЛЭП.

В Забайкалье 12-летняя девочка погибла от удара током. Она пыталась мокрыми руками вытащить вилку удлинителя.