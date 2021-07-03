Названы главные признаки рака полости рта

Москва, 3 июля. Распознать рак полости рта можно по состоянию языка, считают исследователи благотворительной медицинской организации Cancer Research UK.

В статье в газете Daily Express описаны основные признаки злокачественных образований, которые развиваются на языке или под ним. Опасения должны вызывать воспаления, похожие на красную или белую точку, пишут ученые.

Опасным признаком считается язва или шишка, которая не исчезает самостоятельно. Кровоточивость языка также может свидетельствовать о развитии злокачественной опухоли. Риск возникновения онкологического заболевания возрастает из-за курения, злоупотребления алкоголем и заражения вирусом папилломы человека, говорится в материале.

Онколог опроверг мнение о том, что раком можно заразиться, несмотря на то, что назвал заболевание «вирусом». Злокачественная опухоль рождается изнутри организма, отметил специалист.