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Наталья Рудова похвасталась подарками ко дню рождения

  /   Обновлено: 03 июля 2021 19:43
Шоу-бизнес
Наталья Рудова похвасталась подарками ко дню рождения
instagram.com  /  @rudovanata

Москва, 3 июля. Известная российская актриса и модель Наталья Рудова показала в Instagram подарки, которые получила на день рождения. Накануне звезде исполнилось 38 лет.

Артистка устроила веселую вечеринку в одном из ресторанов Москвы. На мероприятии были многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Модель Мария Миногарова подарила Рудовой дорогой золотой браслет Dior. Другие гости вручили ей новую сумочку того же бренда и трехлитровую бутылку дорого шампанского Dom Perignon.

Рудовой также похвасталась стильной сумочкой-багетом от Saint Laurent и лавандовым купальником бренда Aizel. Последний презент ей вручил имиджмейкер Алеко Надирян, который часто работает с Анастасией Решетовой.

«Спасибо, Алекоша», — обратилась счастливая актриса к стилисту, ее цитирует Teleprogramma.pro.

Наталья Рудова родилась в Узбекистане, а затем с семьей переехала в Казахстан. После развода родителей вместе с мамой она отправилась в Иваново. Будущая звезда окончила училище культуры и решила попытать счастье в Москве. Поначалу она работала в спортивном магазине, но вскоре стала ходить на кастинги. Популярность красотке принесла роль в сериале «Универ. Новая общага».

Ранее актриса похвасталась своим отдыхом в Дагестане. К удивлению Рудовой, во многих общественных местах республики не было туалетов, после чего она попросила властей устранить эту проблему.

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Все новости / Шоу-бизнес / Наталья Рудова похвасталась подарками ко дню рождения
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