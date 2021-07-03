Новый туристический кластер появится в Анапе

Анапа, 3 июля. Создание нового туристско-рекреационного кластера позволит сделать Анапу круглогодичным курортом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Туристический кластер «Новая Анапа» может появиться в регионе в течение двух–трех лет. Его площадь составит порядка 800 гектаров, правительство планирует выделить на эти цели порядка 250 млрд руб. Кластер спроектируют с учетом пожеланий местных жителей, обратил внимание Чернышенко.

Проект будет выполнен в едином стиле, отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его мнению, высокий уровень сервиса и современная инфраструктура позволят увеличить турпоток в Анапу на 2–3 млн человек в год.

Черное и Азовское море, древние постройки, долина лотоса, многочисленные места для отдыха традиционно привлекают путешественников в этот регион России. Туристы также положительно отзываются о мягком климате и транспортной доступности города.