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Арабская коалиция уничтожила у берегов Йемена два катера хуситов
Весь мир
Арабская коалиция уничтожила у берегов Йемена два катера хуситов
ТАСС  /  Nariman El-Mofty / AP/TASS

Сана, 3 июля. Арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии перехватила и уничтожила два катера хуситов с боеприпасами у йеменского порта Ходейда. Об этом сообщает Arab News.

Отмечается, что хуситы из движения «Ансар Аллах» вели подготовку к наступательной операции. Коалиция заявила, что хуситы продолжают угрожать морскому судоходству и мировой торговле в южной части Красного моря в нарушение Стокгольмского соглашения, постоянно предпринимая атаки на порт Ходейды.

По сообщению представителей коалиционных сил, ранее саудовские ПВО уничтожили в воздушном пространстве Йемена ударный беспилотный летательный аппарат, запущенный хуситами в направлении южного города Хамис-Мушайт в Саудовской Аравии.

Напомним, что с 2015 года коалиция арабских государств, возглавляемая Эр-Риядом, участвует в гражданской войне в Йемене на стороне сил хадистов во главе с президентом Мансуром Хади. В последние месяцы все стороны конфликта неоднократно выражали готовность к переговорам, однако, несмотря на ряд шагов по деэскалации напряженности, существенных успехов в мирном урегулировании пока достигнуто не было. В качестве посредника активно выступает Оман, который придерживается в данном противостоянии нейтральной позиции и сохраняет хорошие отношения со всеми сторонами конфликта.

Также попытки снизить напряженность в стране предпринимает новое правительство США, ранее исключившее движение хуситов «Ансар Аллах» из списка террористических организаций и признавшее его легитимность.

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йемен хуситы
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