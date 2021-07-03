Житель Краснодара попал под колеса поезда Ростов — Новороссийск

Краснодар, 3 июля. Железнодорожный состав, следовавший из Ростова в Новороссийск, сбил перебегавшего пути пешехода.

Трагедия произошла на железнодорожной станции Тимашевская. Несмотря на попытку машиниста применить экстренное торможение, ЧП избежать не удалось.

Мужчину доставили в БСМП Краснодара. О его состоянии пока не сообщается. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку. По ее итогам будет вынесено процессуальное решение.

Жителя Коврова, переходившего железнодорожные пути в неположенном месте, затянуло потоком воздуха под скоростной поезд. Травмы, полученные мужчиной, оказались смертельными.