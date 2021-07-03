Мария Погребняк объяснила, почему не спешит возобновить работу с Ильей Милохиным

Москва, 3 июля. Светская львица и продюсер Мария Погребняк рассказала, что поддерживает связь с тиктокером Ильей Милохиным после очередного срыва из-за запрещенных веществ.

Старший брат звезды-TikTok Дани Милохина — Илья Милохин — не так давно вернулся в столицу из Владивостока, куда уехал после наркотического срыва. Карьеру молодому тиктокеру помогала строить Мария Погребняк. Сейчас светская львица не спешит возвращаться к сотрудничеству с юной звездой. По ее словам, Милохину нужно прийти в себя и подумать, чего он действительно хочет от жизни.

«Хочет ли он работать и стараться быть артистом, или же ему лучше просто найти какую-то другую работу, чтобы зарабатывать деньги. Здесь уже все зависит от Ильи», — объяснила Погребняк.

Она отметила, что поддерживает связь с тиктокером и его семьей. Светская львица готова оказать помощь, если это потребуется Илье Милохину. Погребняк рассказала, что еще рано давать какие-то прогнозы о будущем молодого артиста. Она боится, что блогер вновь не сможет вынести плотного графика и первых успехов, из-за чего сорвался в последний раз.

«Блогер должен придумывать и снимать интересный контент. Работа 24 на 7, без перерыва и отдыха. На данный момент я не совсем уверена, что Илья готов пахать круглосуточно», — высказалась Миария Погребняк в интервью «Собеседнику».

В начале июня Илья Милохин опубликовал в Instagram-аккаунте ролик-«исповедь», в котором откровенно рассказал о своей наркотической зависимости. Блогер в слезах признается, что пристрастие к запрещенным веществам разрушило его жизнь.