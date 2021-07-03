Иван Янковский и Диана Пожарская тайно поженились

Москва, 3 июля. Актер Иван Янковский тайно женился на своей коллеге Диане Пожарской, которая в конце июня подарила ему наследника. Мальчика назвали Олегом в честь знаменитого деда.

Звездная пара пока не комментирует свой статус, при этом и Пожарская, и Янковский носят обручальные кольца. Вероятно, они поженились еще до рождения сына, пишет издание «Дни.ру». Появление на свет ребенка очень порадовало его бабушку, актрису Оксану Фандеру. Она одна из первых поздравила пару с пополнением.

СМИ писали о романе Янковского и Пожарской минувшей осенью. Но эти слухи никак не подтверждались. Тогда актриса говорила, что счастлива в браке с режиссером Артемом Аксененко, а Янковский состоял в отношениях с Верой Панфиловой.

Друзья звезды сериал «Топи» и фильма «Текст» считали, что на его выбор влияет мать. Оксане Фандере не очень нравилась Панфилова, поэтому в конечном счете сыну пришлось отказаться от девушки. Зато в случае с Пожарской родительница даже настаивала на свадьбе. Актриса показалась ей идеальной претенденткой благодаря своей скромности и такту.

Ранее в Сети появились фотографии отца Ивана Янковского Филиппа, который борется с раком. Актер сильно похудел и выглядит изможденным.