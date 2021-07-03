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Bloomberg сообщил о росте спроса инвесторов на британский фунт стерлингов
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса инвесторов на британский фунт стерлингов
pixabay.com

Москва, 3 июля. Инвесторы все чаще интересуются британским фунтом стерлингов, сообщает информационное агентство Bloomberg.

Издание отмечает, что рост спроса на валюту вызван ожиданием результатов массовой вакцинации в Великобритании на фоне распространения новых штаммов коронавируса. Экономисты называют Соединенное Королевство «дорожной картой» того, как развитые страны будут выходить из кризиса, вызванного пандемией.

Опрошенные агентством аналитики считают, что денежная единица Британии сможет немного укрепиться к концу года. По их прогнозу, ее курс в декабре составит 1,42 доллара по сравнению с 1,38 доллара в начале июля.

Российские экономисты ранее озвучили прогноз по стоимости нефти и курсу доллара на июль 2021 года. Они считают, что американская валюта покажет стабильность по отношению к рублю и сохранится в диапазоне 71-74 единиц.

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