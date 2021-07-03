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Американец из ненависти натер беконом машину и дом мусульманской семьи
Происшествия
Американец из ненависти натер беконом машину и дом мусульманской семьи
pixabay.com

Лас-Вегас, 3 июля. Сотрудники полиции арестовали 58-летнего горожанина Рики Увича. Он обвиняется в преследовании соседской семьи и причинении неудобств людям.

Мотивом для противозаконных действий стали религиозная и этническая ненависть. Живущая рядом семья исповедует ислам.

Стражи порядка выяснили, что горожанин агрессивно относился к этим соседям, обвиняя их в терроризме. Между тем пострадавшие ранее предпринимали попытку подружиться с мужчиной. В ответ на угощения он сыпал угрозами.

Люди обратились в полицию, когда посмотрели видеозапись. На кадрах было заснято, как злоумышленник кусками бекона натирал дом и машину семьи. Затем горожанин положил свинину на машину пострадавших. Один из соседей-мусульман посетовал, что от увиденного ему стало плохо.

Житель Брянской области пошел на еще более жесткие меры. Он открыл огонь из ружья по соседским цыганским детям.

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видео соседи бекон
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