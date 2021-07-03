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Экс-возлюбленный Ксении Бородиной решил знакомиться в Tinder
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленный Ксении Бородиной решил знакомиться в Tinder
instagram.com  /  @advokat_terekhin

Москва, 3 июля. Известный столичный адвокат и бывший участник «Дома-2» Михаил Терехин зарегистрировался в приложении для знакомств Tinder.

Бывший бойфренд телеведущей Ксении Бородиной сообщил свой возраст и заметил, что имеет два высших образования. Михаил Терехин честно признался, что даже не знает, зачем решил знакомиться в Сети.

«Не бойтесь писать первыми, если я поставил лайк в ответ! А вот если очень понравился и нет ответного лайка, то пиши в директ в Instagram», — заметил правозащитник, его цитирует Telegram-канал «Только никому».

Популярность участнику скандальной телестройки «Дом-2» Михаилу Терехину принес бурный роман с Ксенией Бородиной. За накаченным симпатичным мужчиной быстро закрепилось звание ловеласа.

Узнав о разводе своей бывшей возлюбленной с предпринимателем Курбаном Омаровым, адвокат пообещал ей содействие. Терехин заявил, что до сих пор испытывает теплые чувства к телеведущей и готов оказать ей поддержку.

Ранее звезда ТВ рассказала, что в последнее время придает ей сил. По мнению Бородиной, помочь человеку преодолеть любой кризис может только правда. Она подчеркнула, что честна с собой и от других людей требует того же.

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-возлюбленный Ксении Бородиной решил знакомиться в Tinder
бородина омаров терехин
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