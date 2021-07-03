Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Таджикистане

, 3 июля. Вакцинация от коронавирусной инфекции в Таджикистане для совершеннолетних граждан стала обязательной. Решение принял республиканский оперштаб по борьбе с COVID-19.

Информация о вакцинации появилась на сайте государственного агентства «Ховар». Жители Таджикистана должны обратиться к семейному врачу либо в больницу по месту жительства. Вакцинация будет проводиться бесплатно.

Штаб также принял решение ужесточить меры для въезжающих в республику из других стран граждан. Они должны предоставить документ с результатом ПЦР-теста и в течение десяти дней находиться на самоизоляции.

Власти Таджикистана попросили соблюдать правила личной гигиены, держать социальную дистанцию и пользоваться медицинскими масками. Все мероприятия рекомендуется проводить с ограниченным количеством приглашенных.

Ранее власти Монголии отменили этап ралли-рейда «Шелковый путь» из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.