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Рекордное количество мигрантов пересекло границу Мексики и США

  /   Обновлено: 03 июля 2021 19:41
Весь мир
Рекордное количество мигрантов пересекло границу Мексики и США
Global Look Press  /  Stringer / dpa

Вашингтон, 3 июля. По итогам мая границу Мексика — США пересекли рекордное количество мигрантов — 180 тыс. человек. В апреле показатель равнялся 178,8 тыс. Такие данные приводит Погранично-таможенная служба США (CBP).

По данным ведомства, при том что общее количество беженцев продолжает расти, число одиноких детей, пытающихся пересечь границу, снижается. В мае спецслужбы задержали 14 тыс. несовершеннолетних по сравнению с 17,1 тыс. в апреле. Также уменьшилось количество семей — с 50 тыс. в апреле до 44,6 тыс. в мае этого года.

Общее число мигрантов с октября 2020 года по май 2021-го, по официальным данным, составляет почти 930 тыс. человек, что более чем в два раза превышает их количество за такой же отрезок времени в прошлом году.

Кризис на границе

Южная граница США в настоящее время переживает серьезный гуманитарный кризис, связанный с наплывом беженцев из Мексики, Гватемалы и Гондураса. За февраль 2021 года были задержаны свыше 100 тыс. человек. Более 14 тыс. несовершеннолетних в настоящее время находятся в специальных центрах временного содержания на границе. Из-за большого количества детей приюты не справляются — многие жалуются на нехватку воды и спальных мест.

Рост миграционных потоков напрямую связан с тем, что действующий президент Джо Байден аннулировал меры против нелегального переселения, принятые Дональдом Трампом. Позже американский лидер и высшие чиновники, занимающиеся вопросами миграции, призвали беженцев из государств Центральной Америки «не приближаться к границам США» Решение Байдена не депортировать несовершеннолетних мигрантов привело к росту числа детей-беженцев, которые самостоятельно переходят границу и остаются на американской территории.

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