Рекордное количество мигрантов пересекло границу Мексики и США

Вашингтон, 3 июля. По итогам мая границу Мексика — США пересекли рекордное количество мигрантов — 180 тыс. человек. В апреле показатель равнялся 178,8 тыс. Такие данные приводит Погранично-таможенная служба США (CBP).

The number of migrants arriving at the southern US border has surged in recent months. More than 180,000 migrants were encountered at the south-west frontier by US Border Patrol in May, compared to just over 23,000 in the same month last year.https://t.co/ORhDDEGB5A