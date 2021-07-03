Эксперт объяснил, как Украине победить Англию в 1/4 финала Евро-2020

Продюсер футбольного YouTube-проекта «Британский стиль с Александром Елагиным», журналист Виктор Ладненко в беседе с ФАН рассказал, за счет чего сборная Украины в четвертьфинале Евро-2020 может переиграть команду Англии, которая на этом турнире еще не пропустила ни одного гола.

Виктор считает, что украинцы могут обыграть англичан только за счет характера.

«Понятно, что у Англии априори серьезное преимущество в классе, но команде Андрея Шевченко нужно врубить режим того самого швейцарского фаната, отчаянно болевшего за команду в матчах сборной Швейцарии против Франции и Испании. Украинцам нужно ровно с таким же остервенением выйти на поле и втоптать в газон всех Кейнов, Стерлингов и Фоденов», — считает он.

Эксперт подчеркнул, что Украине во что бы то ни стало нужно открыть счет в матче первой.

«Важный нюанс: Украине необходимо забить первый гол. Пока что Англия не пропускала на Евро-2020 — план Гарета Саутгейта по сдерживанию идеально работал. Но что произойдет, если вдруг Англия окажется ниже, а Украина — выше?» — задается вопросом эксперт.

Global Look Press / via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Кроме того, Ладненко назвал слабую сторону родоначальников футбола.

«Британцы еще никогда не отыгрывались, по сути дела, мы не видели их в стадии позиционного нападения. Все ли у них в порядке? Есть ли у Саутгейта план Б? Все это выглядит очень интригующе. Характер, характер, характер и чуть-чуть везения — вот слагаемые успеха Украины. Малиновский, давай уже включайся!» — призвал Ладненко.

Ранее в Бельгии поделились эмоциями после проигрыша сборной в 1/4 финала Евро-2020. В Мюнхене четвертьфинальный матч между сборными Бельгии и Италии закончился в пользу подопечных Роберто Манчини со счетом 2:1. Итальянцы за выход в финал 6 июля поборются с командой Испании, которая в 1/4 финала в серии пенальти оказалась сильнее швейцарцев.