Еще ближе к границам России: как США укрепляются в Прибалтике

Командующий Силами специальных операций США (USSOCOM) генерал Ричард Кларк посетил страны Прибалтики. Там он провел переговоры с военным руководством Литвы, Латвии и Эстонии, в ходе которых обсуждалось расширение присутствия американских подразделений в данном регионе.

ССО США уже давно зримо и незримо находятся в странах Прибалтики. Там располагаются объекты их военной инфраструктуры, позволяющие в случае необходимости быстро нарастить силы.

Кроме того, американские специалисты, выполняющие функции советников и инструкторов, проводят обучение местных «спецназовцев» по программам, разработанным для зарубежных союзников.

Численность американских военных, постоянно присутствующих в регионе, относительно небольшая. Однако они представляют собой некий костяк, который может стать основой для развертывания более серьезных сил, если в этом возникнет потребность.

По подобному сценарию ССО США находятся примерно в 140 странах мира, выполняя задачи оперативного присутствия на значимых, с точки зрения Пентагона, направлениях.

Для Пентагона Прибалтика является одним из важнейших регионов, откуда подразделения «зеленых беретов» могли бы выполнять боевые задачи против российских стратегических объектов. Поскольку Латвия, Литва и Эстония наиболее близки к центру РФ, сроки вывода диверсионных групп к месту проведения операций будут сокращены.

Американские ССО

Силы специальных операций США — это структура, численность которой в настоящее время превышает 73 тысячи человек, объединенных в несколько десятков частей и подразделений. В основном это:

семь групп (бригад) специального назначения «Зеленые береты», в том числе две группы в составе Национальной гвардии;

1-й оперативный отряд «Дельта»;

75-й полк рейнджеров;

160-й авиационный полк специальных операций;

4-я и 8-я группы психологических операций;

две бригады поддержки;

учебный центр специальных операций имени Джона Кеннеди.

Основные задачи ССО США — действия разведывательно-диверсионного характера, проведение партизанской и противопартизанской войны, психологические операции.

На практике это выглядит как убийства военных и политических лидеров противника, уничтожение объектов государственной инфраструктуры, поощрение и содействие коллаборационистам и террористическим организациям, информационно-пропагандистское воздействие на население с целью формирования необходимых для США идеологических установок.

Shout out to our Special Tactics combat camera team on #NationalCameraDay. Their skills ensure we can tell our Special Tactics story. ???? #KnowYourMil #STCOMCAM

United States Air Force

Air Force Special Operations Command pic.twitter.com/Jv47ekw9hv — Air Force Special Tactics (@SpecialTactics_) June 29, 2021

Все это сопровождается непрерывной цепочкой кровавых преступлений, которые совершают американские военнослужащие, как в мирное, так и военное время.

Просто об этом нужно помнить, когда мы читаем новости о визите командующего ССО США в страны, непосредственно прилегающие к российской границе.

Визит командующего в Прибалтику

Генерал Ричард Кларк — весьма опытный специалист своего дела. Он служил в боевых подразделениях, принимал участие в военных действиях: командовал такими известными американскими соединениями, как 75-й полк рейнджеров и 82-я воздушно-десантная дивизия.

На должность командующего ССО он был назначен в 2019 году, после чего сразу приступил к наведению порядка во вверенных ему войсках, заприметив у подчиненных некое дисциплинарное разложение.

Визит Кларка в Прибалтику нужно рассматривать исключительно как недружественный шаг США в сторону РФ. Решение организационных вопросов, которые он обсуждал с военным командованием Прибалтийских стран, наверняка будет способствовать укреплению позиций ССО США на российском направлении.

@USSOCOM Commander ????????US Army General Richard D Clarke, met ????????DefMin @a_anusauskas & @LTU_Army CHOD Lieutenant General Rupšys today before visiting Lithuania’s Special Operations Forces facilities. Over the years ????????&???????? forces built a strong & long-standing cooperation.#WeAreNATO pic.twitter.com/hi88bCdqit — Lithuanian MOD (@Lithuanian_MoD) June 30, 2021

Это, в свою очередь, приведет к появлению угроз, связанных с возможностями американских военнослужащих по проведению действий диверсионного характера.

Ранее Ричард Кларк заявлял, что вверенные ему силы будут отходить от практики противодействия террористическим организациям в пользу «адаптации к борьбе с государствами, представляющими угрозу Соединенным Штатам Америки в неопределенном будущем».

Образно говоря, еще год назад генерал Кларк озвучил новую концепцию применения ССО. И сегодня, встречаясь с военными Прибалтийских стран, он занимается реализацией этой концепции, инспектируя силы, нацеленные на действия против России, договариваясь об их укреплении и активизации. А вы говорите: «потепление»…