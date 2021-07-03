Психолог перечислила способы предотвратить эмоциональное выгорание на работе

Москва, 3 июля. Существует несколько способов предупредить эмоциональное выгорание на работе, рассказала клинический психолог Татьяна Додонова.

Эмоциональному выгоранию способствуют два фактора. Биологический аспект связан с нарушением режима сна, повышенной тревожностью и проблемами с аппетитом. В таком случае человеку нельзя находится дома в той же одежде, в которой он был на рабочем месте. Организм должен понять, что время трудовой деятельности закончилось, отметила Додонова.

При психологическом аспекте человек перестает разграничивать личное и рабочее время. Таким людям может понадобиться помощь психотерапевта, чтобы изменить свое отношение к труду. Особенно склонными к выгоранию считаются слишком ответственные граждане, передает слова специалиста «Пятый канал».

Основными признаками эмоционального выгорания являются исчезновение эмпатии, отсутствие радости при занятии любимым делом, а также нарушения сна и аппетита.