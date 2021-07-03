Российский блогер назвала лучшее место для отдыха на Черном море

Симферополь, 3 июля. Туристка приехала в крымский поселок Поповка по совету знакомых и поначалу не оценила всех прелестей маленького населенного пункта на самом берегу Черного моря.

Путешественники заехали в Поповку ночью, не успев толком разглядеть особенности местности. На первый взгляд им не понравилось даже море — слишком долгое мелководье. Утром решили поискать другое место для отдыха.

Перед отъездом из «одного местечка в Крыму», как представляли его знакомые девушки, вся компания пошла на море, чтобы окунуться. И это изменило представление о месте, где они остановились.

«И вот тут все буквально поменяло полюса», — пишет россиянка в своем блоге «Танцующая с Жизнью» на канале «Яндекс.Дзен».

По мере продвижения к морю интерес путешественников нарастал, их окружали необычные конструкции, которые в темноте они приняли за обыденные строения типа завода. Инсталляции остались со времен, когда на территории поселка «Мирный», что расположен неподалеку от Поповки, проводили музыкальный фестиваль «Казантип».

«Такое ощущение, что та философия и дух отдыха и отрешения от мирских проблем здесь как будто «застряли» среди всех этих невероятных инсталляций, построек, в самом воздухе!» — блогер отметила расслабленность и счастливый вид местных жителей.

Российские туристы отдыхали в Поповке в сентябре, народу у моря почти не было. Пляж покрывал серый ракушечник, а не желтый тяжелый песок. Больше всего восхищение вызвало море, прозрачное и невероятного цвета.

«Море настолько чистое, прозрачное и бирюзовое, что кажется применили фильтры в реальности», — восторгается блогер.

Туристка отметила, что море на этом участке всегда прохладное, что объясняется подводными холодными течениями. Путешественники освоили сап-серфинг, вода была прозрачной до самого дна вне зависимости от глубины.

«Вода просвечивалась солнцем насквозь, и ее попросту не было видно, а на дне светилась красивая солнечная решетка, которая получается от преломления света водой», — девушка красочно описала свой опыт плавания на сапе и с маской под водой.

Для разнообразного времяпрепровождения предусмотрены все условия, можно посидеть в пиратской кафешке, попрыгать с башни со страховкой или просто полюбоваться видами с высоты.

Ночная подсветка поразила туристку не меньше, чем невероятная прозрачность воды. Перед глазами туристов предстало фантастическое зрелище. Российским туристам так понравилось отдыхать в Поповке в 2018 году, что в 2019 они опять выбрали ее местом для летнего отпуска. «Лучше места для отдыха на Черном море не встречала», — пришла к выводу автор поста.

Опытные туристы дали советы тем, кто впервые приезжает в Крым на отдых. Бывалые путешественники рекомендовали бронировать места отдыха заранее и пользоваться официальными перевозчиками.