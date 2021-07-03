Спрогнозировано повышение ипотечных ставок в России

Москва, 3 июля. Ипотечные процентные ставки вне льготных программ могут превысить 10% до конца текущего года. Мнением поделилась гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет.

Согласно оценке эксперта, на ипотечные ставки оказывают воздействие ускорение инфляции и повышение базового процента. По мнению Розенцвет, корректировка льготной программы позволит перенаправить ресурсы в регионы, где отсутствовала острая потребность подобного кредитования, передает РИА Новости.

При этом продолжает действовать семейная ипотека, при которой кредитный лимит остается на уровне 12 млн рублей. Программа в значительной степени решает вопрос увеличения доступности недвижимость для семей с детьми. Медианная ипотечная ставка, по данным Банка России на май, составляла 7,3% годовых, отмечает «ФедералПресс».

Льготная ипотека стимулировала востребованность кредитов на территории России. После запуска программы малообеспеченные граждане начали активно оформлять ссуды.