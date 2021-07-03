Россиянам перечислили лучшие города страны для поездок на велосипеде

Москва, 3 июля. Специалисты проанализировали инфраструктуру российских городов-миллионников и определили самые подходящие для поездок на велосипеде регионы страны.

Езда на велосипеде положительно влияет на здоровье человека и экологию в городе. Наличие велодорожек, число ДТП с участием велосипедистов, актуальность расположения велополос, максимальная протяженность маршрутов для езды на таком виде транспорта и другие важные критерии принимались во внимание при составлении этого рейтинга.

Уфа, Пермь, Волгоград, Екатеринбург и Самара попали в пятерку лучших российских городов для велосипедистов. Москва и Петербург вошли в категорию «средний уровень» удобства для прогулок на таком виде транспорта, поскольку в этих городах обнаружили неудобные и опасные для велосипедистов участки, а также отсутствие или неоптимальное расположение велоинфраструктуры.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее проверил доступность города для велосипедистов. Глава региона прокатился по городу на двухколесном транспорте и поделился впечатлениями от поездки в соцсетях.